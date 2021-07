A PJ de Lisboa prendeu dois homens que sequestraram outros dois numa casa, atingindo um com uma arma elétrica taser e outro com várias facadas.O crime ocorreu a 21 de junho. A primeira vítima foi abordada num prédio e atingida com descargas elétricas. Um segundo homem foi esfaqueado.Os ladrões fugiram com dois mil euros e um telemóvel avaliado em 1200 euros. Presos pela PJ, um ficou na cadeia e o outro em liberdade com apresentações.