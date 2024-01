Os dois homens, de 25 e 30 anos, conheceram as duas vítimas numa noite de ‘copos’, nas Galerias de Paris, no Porto, a 3 de agosto do ano passado. Deram nomes falsos e conviveram com eles até às 05h00. Pediram-lhes boleia e encaminharam-nos para uma estrada de terra batida, em Cristelo, Paredes.



Um dos suspeitos puxou o travão de mão do carro e apontou-lhes uma arma à cabeça.









