Dupla de homens agride e ameaça companheiras em Gaia

Dois homens, de 45 e 51 anos, foram detidos pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas da GNR do Porto, na terça-feira, por violência doméstica, em Vila Nova de Gaia.

No caso do suspeito de 45 anos, a investigação apurou que o homem – que já tinha antecedentes por homicídio na forma tentada e posse ilegal de arma – agrediu e injuriou e ameaçou de morte a companheira, de 33 anos. Segundo a GNR, com o escalar de violência o agressor acabou detido e numa busca domiciliária a sua casa, foram apreendidas uma arma de fogo de calibre 9 mm;35 munições de calibre 9 mm; uma soqueira; dois detonadores pirotécnicos.

No caso do homem mais velho, de 51 anos, trata-se de um suspeito sem antecedentes, mas que acabou detido por agressões, injúrias e ameaças de morte à vítima, sua companheira de 47 anos, com a qual manteve uma relação durante 20 anos. Os militares da Guarda apuraram que, ao longo da relação, a vítima foi alvo de diversos episódios de violência física e ameaças por parte do agressor. "Numa tentativa de controlo e movido por ciúmes exacerbados, acusava-a de manter relacionamentos extraconjugais, controlando-lhe as suas rotinas, não permitindo que andasse sozinha na rua", diz a GNR em comunicado. No decorrer das diligências, os militares apuraram ainda que o suspeito possuía diversas armas, o que originou um mandado de busca domiciliária que permitiu apreender várias armas e munições.

Presentes esta quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficaram obrigados ao afastamento das residências das vítimas, proibição de contactar as vítimas por qualquer meio ou forma, de se aproximarem dos locais habitualmente frequentados pelas vítimas, não se podendo aproximar das mesmas, controlados por pulseira eletrónica, e proibição de deter ou adquirir armas de qualquer natureza.