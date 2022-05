Nas últimas semanas fizeram dez furtos em várias lojas do Porto. Com uma pedra partiam as montras e, uma vez no interior, roubavam artigos de valor e dinheiro.Esta terça-feira de madrugada, os dois homens, de 19 e 43 anos, foram detidos em flagrante pela PSP após o 11º assalto, a um supermercado. Ficaram em prisão preventiva.A dupla foi apanhada na posse da gaveta da caixa registadora, com 300 euros, e várias garrafas de bebidas alcoólicas espirituosas.