Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla que assaltava alunos em Aveiro fica em prisão preventiva

Ladrões, de 16 e 18 anos, usavam facas e aterrorizavam os jovens.

Por Francisco Manuel | 08:22

Há, pelo menos, três meses que os alunos universitários e do Ensino Secundário viviam em sobressalto, com os recorrentes episódios de assaltos na cidade de Aveiro. A PSP deteve os dois suspeitos dos roubos, de 16 e 18 anos, que foram levados a tribunal e ficaram com a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.



A dupla foi apanhada na noite de terça-feira, em cumprimento de mandado de detenção. A própria PSP assume que o caso - já noticiado pelo CM - estava a criar "alarme social" na comunidade, em especial nos alunos obrigados a transitar nas ruas em que os jovens atacavam.



Os suspeitos empunhavam facas e navalhas, armas com as quais coagiam as vítimas a entregar dinheiro e outros bens, bem como as obrigavam a deslocar-se até caixas multibanco para procederem a levantamento de outras quantias. Após diversas diligências, a Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Aveiro avançou para a detenção dos dois ladrões - ambos estudantes. Há provas que os ligam à prática de 11 crimes de roubo na via pública.



Presentes a juiz, ficam ambos em prisão preventiva a aguardar julgamento.



PORMENORES

Atuavam em vários locais

Segundo o comunicado divulgado esta quinta-feira pela PSP, os ladrões atuaram na rua Dr. Mário Sacramente, nas avenidas Artur Ravara e Dr. Lourenço Peixinho, no Parque Infante D. Pedro, no Bairro do Liceu, na Forca, no Cais da Fonte Nova e na envolvente à Praça do Peixe.



Segurança reforçada

Com o alarme criado pelos roubos, a PSP reforçou as ações de prevenção e vigilância naqueles espaços da cidade de Aveiro, com equipas, fardadas e à civil, a garantir a segurança da comunidade estudantil.