Trio armada assalta loja da Telepizza em Sto. Amaro de Oeiras

Ladrões ameaçaram funcionária e fugiram com o dinheiro em caixa.

Por Miguel Curado | 15:00

O trio de encapuzados, um deles com uma arma de fogo, assaltou na madrugada deste sábado a loja da Telepizza em Santo Amaro de Oeiras, junto à estação da CP da Linha de Cascais.



Segundo revelou ao CM fonte policial, o assalto ocorreu por volta da 1h30, quando os três ladrões entraram no espaço. Já não haveria clientes àquela hora, mas a funcionária foi ameaçada com uma arma de fogo de pequeno calibre.



Os três apoderaram-se do dinheiro que estava em caixa e fugiram num carro. As autoridades estão a investigar o caso.