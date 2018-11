Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem vive terror em sequestro em Oeiras

Rapariga de 23 anos, atacada ao entrar no carro, fica sem 600 euros.

Por João Tavares | 06:00

A jovem de 23 anos aprestava-se para entrar no carro e seguir viagem, em Tercena, Oeiras, quando foi atacada por dois homens, que a sequestraram na própria viatura.



Com os cartões bancários da vítima, fizeram levantamentos de multibanco, num total de 600 €. Depois, abandonaram a jovem no mesmo local onde tinha sido abordada, na tarde de quinta-feira.



À PSP a rapariga disse que tinha sido atacada pelas 17h45, na estrada Cruz dos Cavalinhos. Contou que foi obrigada a entrar no carro e a manter-se de cabeça para baixo de modo a não olhar para os ladrões. Fizeram 5 quilómetros e dirigiram-se a uma caixa multibanco perto do Centro Comercial São Marcos onde usaram os dois cartões e levantaram o dinheiro.



A dupla é agora procurada pelas autoridades.