Uma adolescente de 16 anos está desaparecida de casa, em Famões, Odivelas, desde 2 de agosto. O desaparecimento, que a mãe acredita ter sido voluntário, foi comunicado à PSP em ambas as margens do Tejo, confirmou o CM, uma vez que Beatriz Pereira costuma frequentar a zona do Vale da Amoreira e da Baixa da Banheira.









Segundo a mãe, Cláudia Pereira, Beatriz saiu de casa para comprar “ração para os gatos e um pão de forma”. “O pai deu-lhe 10 €, pelas 17h00, e ficámos aflitos quando ela nunca mais regressava”, disse. A irmã mais velha foi ao hipermercado, mas apurou que a adolescente não esteve lá. “Já em aflição, reparámos na falta de mais 40 euros na carteira do meu marido. Ela saiu com 50 euros, o telemóvel e o carregador. Mas o número que usava está desligado”, revelou a mãe. Beatriz vestia calções, t-shirt e chinelos, tudo preto.

A adolescente “aparenta mais que 16 anos”, tem cabelo castanho escuro, óculos redondos e uma argola no nariz. “Ela quer liberdade [já havia desaparecido em março], mas é uma criança e nós estamos preocupados”, desabafou a mãe.