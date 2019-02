Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elite da PSP protege opositor de Bolsonaro ameaçado

Jean Wyllys esteve no Parlamento, a convite do Bloco de Esquerda.

Por M.C. e J.C.R. | 08:44

As ameaças ao ex-deputado brasileiro Jean Wyllys e o risco real de ser confrontado fisicamente durante a estadia em Portugal levaram o SIS a determinar a atribuição de segurança pessoal.



Foram esses elementos da elite da PSP que na terça-feira protegeram o opositor do atual presidente do Brasil numa conferência em Coimbra onde foi atacado com dois ovos.



Não houve qualquer pedido às autoridades portuguesas, mas uma avaliação de risco feita pela ‘secreta’ motivou a decisão de colocar dois elementos do Corpo de Segurança Pessoal da PSP a acompanhar o polémico ativista – famoso por vencer o Big Brother em 2005 e por ter cuspido em Jair Bolsonaro.



Wyllys ‘fugiu’ do Brasil e vive agora em Berlim.



Esta quarta-feira Jean Wyllys esteve no Parlamento, a convite do Bloco de Esquerda.