Em 2021 ocorreram 12 acidentes com tratores com 4 mortos em Vila Real

Na área do Comando Territorial de Vila Real da GNR ocorreram 12 acidentes com tratores agrícolas em 2021, dos quais resultaram quatro mortos e dois feridos graves, disse hoje aquela força de segurança.

O acidente mais recente aconteceu na segunda-feira, em Paradela de Monforte, concelho de Chaves, na sequência do qual morreu um homem de 75 anos.

A vítima, segundo disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários Flavienses, trabalhava numa propriedade agrícola quando o acidente ocorreu.

O óbito foi declarado no local pela Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) de Chaves.

Segundo dados divulgados hoje pela GNR, em 2021 foram registados 12 acidentes com tratores agrícolas na área de responsabilidade do Comando Territorial de Vila Real.

Destes acidentes resultaram quatro mortos, dois feridos graves e seis feridos ligeiros.

A GNR aproveitou para reforçar os conselhos de segurança e salientou que nos tratores agrícolas é obrigatório circular com o arco de segurança, conhecido por "arco de Santo António", erguido e em posição de serviço, bem como também é obrigatória a utilização do cinto e demais dispositivos de segurança com que os veículos estejam equipados.