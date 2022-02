Oliver Antic, de 72 anos, embaixador da Sérvia em Portugal, morreu esta sexta-feira ao início da tarde após ter saltado para o mar na ‘Boca do Inferno’, popular miradouro turístico de Cascais. O diplomata, que seria em breve substituído no cargo e passaria para a reforma - e por isso andaria supostamente com sinais de depressão -, pediu ao motorista português para o conduzir até ao local, fizeram algumas fotografias e vídeos e depois saltou para a água, de forma repentina e inesperada.