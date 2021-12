Uma pessoa foi resgatada em pré-afogamento do mar, na zona da praia do Guincho, por uma embarcação de pesca na manhã desta quarta-feira.O alerta foi dado às 10h00. A vítima está na marina de Cascais.Segundo apurou o, trata-se de um homem que estava a fazer pesca submarina.No local estão bombeiros, INEM, polícia e autoridade marítima com sete veículos e 15 elementos.Em atualização