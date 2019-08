Embarcação desaparecida durante uma hora motiva operação de buscas

O alerta para o desaparecimento de um barco de pesca recebido pela Capitania de Vila Real de Santo António motivou, na sexta-feira, uma operação de buscas no mar, entre Cacela e a fronteira com Espanha.Estiveram envolvidos um barco salva-vidas, uma lancha da Marinha e uma embarcação da Polícia Marítima.Foram ainda realizados avisos à navegação a pedir a colaboração.Após uma hora de buscas, a embarcação desaparecida, que tinha sofrido uma avaria no motor, acabou por entrar no Porto de Tavira, rebocada por um iate.