Emigrante morto a tiro em assalto quando abria o seu bar no Brasil

Fernando da Veiga, de 65 anos, foi executado com tiros nas costas e cabeça.

Por Miguel Curado | 01:30

Ao nascer do sol de terça-feira, Fernando Taboada da Veiga, um emigrante português de 65 anos, foi abrir o bar de que era proprietário em Taquara, no Rio de Janeiro, Brasil. Em poucos segundos, um grupo de assaltantes – cujo número ainda se desconhece – rodeou-o para o roubar. O crime não teve testemunhas, sabendo-se apenas que o emigrante português foi assassinado com vários tiros de armas de fogo, pistola ou revólver.



Aparentemente, e segundo referiram esta quarta-feira os órgãos de comunicação social brasileiros, os homicidas de Fernando da Veiga terão acabado por não conseguir roubar nada, fugindo, ao que se supõe, num automóvel. Alguns segundos após o homicídio, os transeuntes depararam-se com o cadáver à porta do bar da vítima, chamando de imediato a polícia militar.



O emigrante português terá sido atingido na cabeça e costas, tendo tido morte imediata. A mulher de Fernando da Veiga assistiu, horrorizada, à procura de vestígios por parte da polícia.



O empresário português deixa dois filhos, ambos já adultos. A Polícia Militar assumiu a investigação e procurava esta quarta-feira eventuais testemunhas e filmagens de câmaras de videovigilância instaladas na zona.



Luso era muito estimado na zona

O bar, propriedade de Fernando Taboada da Veiga, era muito frequentado na zona de Taquara, um bairro da zona metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. Mal se soube da notícia da morte do emigrante português, abatido a tiro na manhã de terça-feira por um número indeterminado de ladrões, amigos e simples conhecidos da zona mostraram solidariedade. Em especial pelas redes sociais, todos recordaram a "simpatia" do português.