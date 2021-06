Empilhador mata homem no estaleiro da Lisnave em Setúbal

Um homem de 49 anos morreu este sábado, ao início da tarde, atingido por um depósito de 24 toneladas que estava a ser levado por um empilhador de grandes dimensões, no estaleiro da Lisnave em Setúbal.Residente no Barreiro e com três filhos, Olexander Ulyawovskyy - natural da Ucrânia mas já com nacionalidade portuguesa, onde vivia há mais de 20 anos - ainda foi alvo de tentativa de reanimação por parte da equipa médica do INEM e dos bombeiros, mas sem sucesso.A Autoridade para as Condições do Trabalho foi chamada a investigar o acidente. O gabinete de psicologia da Polícia Marítima está a dar apoio à família da vítima, que era mecânica e terá sido atingida quando se deslocava para a zona de refeições para almoçar.