Empregada de limpeza do Aeroporto de Lisboa apanhada a roubar

Uma funcionária do Aeroporto de Lisboa, de 50 anos, foi constituída arguida por ser suspeita da prática do crime de furto. Segundo comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), uma mulher informou as autoridades de que se tinha esquecido de um saco de papel com vários artigos de cosmética no valor de 299,64 euros junto a um balcão do aeroporto e que ao regressar verificou que o mesmo tinha desaparecido.Os polícias conseguiram identificar a suspeita do roubo que, confrontada com os factos, assumiu a posse dos artigos. A funcionária tinha, inclusive, os pertences da vítima junto aos seus.Os artigos foram entregues à legítima proprietária.A funcionária foi constituída arguida com termo de identidade e residência.