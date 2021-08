Uma rede simulou milhares de relações laborais de estrangeiros com uma empresa agrícola, tendo submetido duas mil manifestações de interesse no portal do SEF, suportadas por documentação falsa, anunciou ontem aquela polícia.Na operação ‘Castelo de Cartas’, em Silves e Tavira, constituiu um arguido e identificou 15 estrangeiros com uma precária relação laboral.