Uma empresa responsável por um parque de estacionamento no Aeroporto de Lisboa está acusada de fazer milhares de quilómetros com as viaturas dos clientes, que viajaram de avião e lhes confiaram os seus automóveis.













Francisca Oliveira e Celso Paulino, um casal lesado, entregaram a viatura à empresa enquanto estiveram 11 dias de lua de mel na Madeira. Quando voltaram nem queriam acreditar no que tinha acontecido. “Quando entrei no carro vi logo os tapetes todos sujos, todos cheios de terra e de pasto”, contou Celso Paulino à revista ‘Sábado’.