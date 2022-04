Foram várias buscas domiciliárias, designadamente à casa e escritório de uma empresária do Porto e também de um advogado de Águeda. O objetivo foi recolher documentação, para sustentar as suspeitas dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Estão em causa nove milhões de euros que terão sido obtidos com projetos de investimento de fundos no quadro do Acordo de Parceria ‘Portugal 2020’.









