Empresário angolano raptado por não pagar conta de 12 mil em bar em Benfica

O Ministério Público de Lisboa acusou dois homens pela prática, em coautoria, de dois crimes de rapto (um deles tentado), e dois crimes de roubo, que tiveram como alvo um empresário angolano e outro homem da mesma nacionalidade, na zona de Benfica, em Lisboa.

Os dois ofendidos terão feito uma despesa avaliada em 12 mil euros, a maior parte em bebidas álcoolicas, no bar propriedade de um dos arguidos, abandonando o estabelecimento comercial sem pagar.

Os arguidos engendraram então um plano para conseguir reaver a verba. Assim, de acordo com a acusação, os dois tentaram raptar os clientes pela primeira vez a 2 de Novembro do ano passado, sem sucesso, só o conseguindo no dia 21 do mesmo mês.

Começaram por roubar todos os bens que as vítimas tinham, e tentaram depois raptar os dois. Só conseguiram reter o empresário, já que o outro homem fugiu.

A queixa foi apresentada, e os dois suspeitos viriam a ser presos no mês seguinte, pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária.

Mantêm-se ambos em prisão domiciliária, a aguardar julgamento.