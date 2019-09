Empresário da noite detido por lenocínio em Mafra

Um empresário de um estabelecimento de diversão noturna da Malveira, no concelho de Mafra, foi detido pela GNR por suspeitas de lenocínio, disse esta quarta-feira fonte da GNR à agência Lusa.Numa operação realizada na terça-feira, a GNR deteve o empresário e identificou três mulheres, de uma nacionalidade estrangeira, que se encontram legais no país, adiantou a mesma fonte.O empresário, que é suspeito de explorar negócios ligados à prostituição, vai ser hoje presente ao Tribunal de Mafra (distrito de Lisboa).Durante a operação, a GNR deu cumprimento a cinco mandados de busca, tendo efetuado buscas domiciliárias, em dois estabelecimentos de diversão noturna e em dois veículos.As buscas foram o resultado de vários meses de investigação em relação aos estabelecimentos de diversão noturna, que "rodavam as mulheres para encobrir o crime", explicou a mesma fonte.A GNR apreendeu diversos objetos associados a práticas de prostituição e telemóveis.