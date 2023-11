Evandro Silva, um empresário de jogadores de futebol, e a mulher, brasileiros, foram alvo de buscas na sua moradia de luxo na Maia, divulgou a Polícia Federal do Brasil, que liderou uma operação contra uma rede que traficava cocaína da América do Sul para a Europa pelos aeroportos de São Paulo.São suspeitos de branqueamento de 1,8 milhões de euros e o casal teve bens congelados no Brasil. Evandro transferiu jogadores para o Chaves, Vizela, Maia, AD Sanjoanense e Rabo de Peixe, entre outros.