Domenico Giorgi, 62 anos, com as alcunhas ‘Berlusconi’ ou ‘Milionário’ (pelas suas elevadas posses), controlava “na sombra” um império de restaurantes em Roma (Itália) e Portugal, onde criou nove empresas para lavar os milhões angariados pela máfia italiana ‘Ndrangheta no tráfico internacional de droga.









