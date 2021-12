Está insolvente, mas cria offshores em cascata, para esconder os milhões que não declara. Aliás, nenhuma das empresas que detém as contas bancárias agora detetadas pela Polícia Judiciária do Porto apresenta depois declarações de rendimentos. Tal como César Boaventura, que também mantém uma vida de luxo mas continua a receber menos do que o salário mínimo.