Diversas empresas do Parque Industrial de Aljustrel foram assaltadas e vandalizadas na madrugada desta terça-feira. Jorge Lopes, proprietário de uma das empresas, contou que os funcionários se depararam com "tudo partido".O empresário explicou que "nunca tinha acontecido" e acredita que, só em peças de sensores, os prejuízos serão superiores aos 10 ou 15 mil euros.Pelo menos mais duas empresas instaladas no Parque Industrial foram assaltadas.