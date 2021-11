Um homem encapuzado e com uma faca de cozinha assaltou uma farmácia em Aveiras de Cima, Azambuja, na sexta-feira à tarde. Uma funcionária foi agredida. O crime ocorreu pelas 18h00.As duas funcionárias presentes foram ameaçadas com uma faca e uma delas foi mesmo empurrada e agredida. O ladrão fugiu com dinheiro. É suspeito de mais crimes recentes naquele concelho e ainda nas zonas de Alenquer e Cartaxo.