Encontrado corpo de jovem de 13 anos em praia fluvial no Cartaxo

Um rapaz de 13 anos que estava desaparecido na praia fluvial de Valada do Ribatejo, no Cartaxo, foi encontrado sem vida no final do dia deste domingo.

Segundo o CM apurou, a vítima estava a andar de barco no leito do rio Tejo, na zona do Escaroupim, Salvaterra de Magos, e terá caído por acidente à água quando estava no barco com um familiar, tendo inicialmente sido dado como desaparecido.

O alerta foi dado pelas 19h10 para as autoridades. Quando os Bombeiros Municipais do Cartaxo chegaram ao local, o menor já estava fora de água, no acesso à marina de Valada, inanimado, tendo ainda sido alvo de manobras de reanimação que duraram vários minutos, mas que se revelaram infrutíferas. O óbito acabou por ser declarado no local pelas 20h40.

De acordo com as primeiras informações que o CM recolheu, o jovem era residente no concelho de Almeirim e tinha ido passar o dia à praia fluvial de Valada com vários familiares, que estão agora a receber apoio psicológico por parte de equipas do INEM.