Encontrado corpo de mulher desaparecida no rio Tâmega

O corpo de Ana Raquel Martelo foi encontrado, esta manhã, cerca das 09h45, no rio Tâmega, em Penafiel, por uma equipa de busca dos bombeiros de Entre-de-Rios. A mulher, de 38 anos,tinha sido vista, pela última vez, no passado sábado, depois de ter caído numa albufeira do rio Tâmega na zona de Rio de Moinhos.O corpo deverá ser levado para o instituto de medicina legal de Penafiel.Ana Raquel Martelo, era natural de Eja, em Penafiel, e deixa um filho maior de idade. Na altura do desaparecimento, estava a andar de moto de água com o companheiro e uma familiar.