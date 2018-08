Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ encontra corpo de homem assassinado em 2009 em Famalicão

Homicida confirmou crime e levou autoridades até à zona de mato onde enterrou a vítima.

18:18

Foi encontrado este sábado um corpo enterrado numa zona de mato em Vermoim, em Famalicão. A vítima é um homem de 45 anos que estava desaparecido desde 2009, segundo apurou o Correio da Manhã.



A descoberta surgiu após a confissão do homicida que, esta manhã, se dirigiu a uma esquadra no Porto e, num rebate de consciência, confessou o crime.



O homicida terá disparado acidentalmente contra a vítima e, assustado, decidiu enterrar o corpo, segundo garantiu na confissão.



Já na tarde deste sábado, o homem localizou a zona onde enterrou o corpo e levou as autoridades até ao local.



Segundo o CM conseguiu apurar, no local encontram-se bombeiros e Polícia Judiciária a proceder à remoção do corpo.