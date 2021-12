A GNR anunciou esta terça-feira ter encontrado um homem, de 80 anos, que esteve desaparecido perto de 10 horas após ter sofrido um despiste de moto-quatro.A situação ocorreu na segunda-feira, na aldeia de Cortes do Meio, no concelho da Covilhã. O idoso tinha sido visto pela última vez por volta das 13h00, quando circulava no veículo, numa zona de pinhal.