Mariana Fonseca, a enfermeira que foi absolvida do crime de homicídio e desmembramento de um jovem no Algarve tentou regressar ao trabalho no Hospital de Lagos, no dia a seguir à decisão que a tirou da cadeia, em abril deste ano.Mas a administração do hospital de Lagos não deixou. Colocou-lhe um processo disciplinar por faltas injustificadas, correspondentes ao tempo em que esteve presa, e não lhe pagou o salário até ao despedimento.