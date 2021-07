Engenheiro incendiário planeou atear 16 fogos em Castelo Branco

O engenheiro, de 38 anos, que usava engenhos eletrónicos para incendiar a floresta foi responsável por alguns dos maiores incêndios que, pelo menos desde 2017, atingiram a zona do Pinhal Interior, no distrito de Castelo Branco. Ouvido esta terça-feira em tribunal, ficou em prisão preventiva. Antes de ser levado para a cadeia, o juiz autorizou que a mãe e o tio se despedissem dele.Além dos quatro focos de incêndio que deflagraram no domingo na Sertã e em Proença-a-Nova, a Polícia Judiciária do Centro apurou que Nelson Afonso terá sido o autor de um fogo de grandes dimensões que, em 2017, destruiu 33 mil hectares de floresta e chegou a atingir o concelho de Mação. Já no ano passado terá ateado mais dois incêndios que consumiram uma área de cinco mil hectares em Oleiros e 14 mil em Proença-a-Nova. Até agora, a PJ apreendeu 16 engenhos, mas suspeita-se de que possam ser mais os incêndios ateados.