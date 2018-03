Chuva intensa leva ao fecho da EB2/3 Doutor Rui Gracio, em Montelavar.

13:22

A Proteção Civil mandou encerrar a escola EB2/3 Doutor Rui Gracio em Montelavar, Sintra, esta sexta-feira.



O encerramento deve-se ao mau tempo, com a chuva intensa a deixar as instalações cheias de água e às más condições da escola. Autoridades consideram que esta não oferece condições para a permanência dos alunos nas instalações.



O CM sabe que foram colocados tijolos no chão para que os estudantes conseguissem sair dos pavilhões até à saída.