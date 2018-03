Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de árvore congestiona acesso à Ponte 25 de Abril

Veículo foi atingido por um ramo.

10:07

O vento forte que se faz sentir no continete levou à queda de uma árvore no Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, que está a congestionar o trânsito. Um carro foi atingido por um dos ramos.



A situação também está a afetar a circulação no eixo Norte-Sul, no acesso à Ponte 25 de Abril, devido ao risco de queda. A faixa mais próxima foi suprimida.



Já foram chamados ao local os profissionais de uma empresa especializada para realizar o corte da árvore.