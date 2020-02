Escola no Porto encerrada devido a fuga de água

A Escola Clara de Resende, na zona da Boavista, no Porto, está encerrada devido a uma fuga de água, que impede o funcionamento regular do estabelecimento de ensino.



A escola deverá por isso manter-se encerrada até que o abastecimento da água possa ser retomado. O CM sabe que, pelo menos esta segunda-feira, o estabelecimento de ensino vai manter-se encerrado.





Segundo o que oconseguiu apurar, há também a suspeita de uma fuga de gás, que terá acontecido na sequência de um assalto. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada pelas autoridades competentes.





De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a escola foi evacuada por precaução após uma alerta registado às 09h45.

"Não se verificou fuga de gás, mas os alunos saíram por precaução", indicou o CDOS do Porto.

A associação de pais da Escola Clara de Resende, no Porto, antecipou para a manhã de terça-feira a reabertura do estabelecimento.

Num primeiro momento, a associação de pais apontava que as aulas seriam retomadas terça-feira apenas da parte da tarde mas, segundo uma nova comunicação, as mesmas serão realizadas já durante a manhã, no horário habitual.

"Informação definitiva: Boa tarde, a escola abrirá amanhã [terça-feira] de manhã à hora usual", lê-se numa publicação da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Clara de Resende na rede social Facebook que cita uma comunicação da diretora da escola, Maria do Rosário Queirós.

A PSP do Porto indicou que em causa esteve uma falta de energia detetada no refeitório no fim de semana e que esta situação gerou "acumulação de gases", tendo tornado o refeitório da escola "inoperacional".

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto.