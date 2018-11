Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueia homem de 65 anos por subir passeio com o carro

Agressor, na casa dos 30 anos, já foi identificado pela PSP de Famalicão.

12:04

Um homem foi esfaqueado na sequência de uma discussão violenta na Avenida Marechal Humberto Delgado, em Vila Nova de Famalicão, na tarde de quinta-feira.



De acordo com fonte da PSP de Braga, a vítima tratar-se-ia de um homem de 65 anos, que ao largar um passageiro que seguia na sua viatura, acabou por subir o passeio com o pneu do carro, o que despoletou um alvoroço entre si e o agressor, na casa dos 30 anos.



O homem foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros. O autor do crime já foi identificado entretanto pela PSP.