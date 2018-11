Português detido em Espanha por esfaquear dois homens

Suspeito tem 20 anos e foi detido com mais dois cúmplices, ambos menores de idade.

Um português de 20 anos foi detido esta terça-feira em Puigcerdà, na comuna catalã de Girona, por estar envolvido numa rixa em que dois homens foram esfaqueados.



O jornal La Vanguardia avança que o português, que reside na região, e mais dois outros jovens são suspeitos do crime de homicídio na forma tentada, sendo que os dois cúmplices são menores de idade.



O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira, numa avenida da localidade espanhola, por volta das 2h00. Os cinco envolveram-se numa briga em plena rua, que resultou nas facadas que deixaram dois homens feridos.



Os polícias que acorreram ao alerta depararam-se com as duas vítimas feridas e montaram perseguição aos agressores, que se refugiaram numa casa de Puigcerdà. Os dois menores que acompanhavam o português foram libertados, mas este ficou sob custódia até ser ouvido, esta quarta-feira, em interrogatório judicial.



Um dos feridos ficou em estado grave e foi transferido para um hospital de Barcelona, o outro está a ser assistido em Cerdanya.