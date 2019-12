Esfaqueia mulher na cara e foge em Lisboa

Já passava das três da manhã de quinta-feira quando os agentes da PSP foram alertados para a existência de uma mulher caída no chão, na praça do Martim Moniz, em Lisboa. Quando os polícias se aproximaram da vítima, de 29 anos, perceberam de imediato que esta precisava de socorro urgente - a mulher apresentava um corte profundo na cara, feito com uma faca.Rapidamente os agentes apuraram que a vítima tinha sido atacada por um homem, que se pôs em fuga ao aperceber-se de que as autoridades se aproximavam.Apesar de gravemente ferida, a mulher conseguiu descrever com detalhe o agressor, com quem se tinha desentendido pouco antes de ser esfaqueada, por motivos ainda por apurar. Com o depoimento da jovem, foi possível aos agentes apanhar o suspeito, de 37 anos, "a poucos metros" do local do crime. Tinha ainda a faca usada no ataque.A mulher foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa. O homem foi presente a juiz, ficando com apresentações bissemanais e proibido de contactar a vítima.