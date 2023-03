Há décadas que Maria Irene era alvo da fúria do marido. Surda-muda e com 84 anos, nunca foi capaz de o denunciar, mas conseguiu separar-se há cerca de dez anos, embora tenham continuado a partilhar a mesma casa, no centro histórico da Parede, Cascais.



Este domingo de madrugada, Estêvão, o ex-marido de 94 anos, atacou-a com violência.









