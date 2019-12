Espanca família durante 38 anos em Porto de Mós

Dois homens foram detidos em Porto de Mós e Pinhel por violência doméstica sobre as mulheres e os filhos.Numa aldeia do concelho de Porto de Mós, a GNR deteve, na terça-feira, um homem de 61 anos, alcoólico, que durante pelo menos 38 anos sujeitou a esposa e os três filhos, atualmente com idades entre os 35 e os 38 anos, a agressões físicas, verbais e a ameaças reiteradas de morte. O suspeito foi ouvido por um juiz do Tribunal de Leiria e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.Já numa aldeia de Pinhel, um homem de 45 anos foi detido pela GNR por exercer violência física e psicológica sobre a companheira, dois anos mais nova. Foi ouvido por um juiz e ficou proibido de contactar com a vítima e a filha menor, controlado com pulseira eletrónica.