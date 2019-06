Quarenta agressores detidos na Guarda

As detenções de agressores em casos de violência doméstica subiram este ano de forma exponencial no distrito da Guarda, quando comparado com o mesmo período de tempo de anos anteriores.Até sexta-feira já tinham sido detidas quatro dezenas de pessoas por este crime. A nível nacional, e tal como onoticiou este domingo, foram detidos pelas polícias – PSP e GNR – 696 agressores nos primeiros cinco meses.As duas últimas detenções realizadas pela GNR no distrito da Guarda são situações em tudo muito semelhantes: são investigações que duraram poucos dias, menos de uma semana, e que surgiram de denúncias realizadas telefonicamente para o Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Especificas da GNR da Guarda.Os homens são suspeitos de exercerem violência física e psicológica sobre as mulheres ou companheiras, que chegavam a ser ameaçadas de morte.Num dos casos, o suspeito tem 51 anos e a vítima 47. No outro, o agressor tem 61 anos e a mulher 58.Foram os dois presentes a um juiz do Tribunal Judicial de Trancoso e tiveram destinos diferentes: o homem mais velho ficou proibido de contactar com a vítima, de se aproximar da sua residência, sendo controlado por pulseira eletrónica.O outro vai aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional da Guarda.Na quarta-feira da semana passada, no mesmo distrito, numa aldeia de Pinhel, um homem de 33 anos foi detido por agredir a ex-companheira, de 19 anos.