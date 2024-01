São esperados milhares de elementos da PSP e GNR, de todo o País, na quarta-feira, em Lisboa, numa concentração que começa no Largo do Carmo e passará a marcha até à Assembleia da República. Será uma das ações de maior visibilidade nos protestos que, desde dia 7, se realizam de norte a sul por melhores remunerações, sendo a principal a equiparação da PSP e GNR com a PJ, que recebeu em 2023 um subsídio de missão que aumenta 548 €/mês ao que já auferiam.









