O Grupo Espírito Santo (GES) geriu a sociedade offshore de Manuel Pinho e da mulher, na qual Pinho terá recebido, no período em que foi ministro da Economia, alegadas luvas do GES de mais de 1,2 milhões de euros. A Tartaruga Foundation foi constituída em forma de cascata, através de outra offshore, e era gerida pela Eurofin, sociedade do universo GES.