Lucas Paulo, o jovem de 23 anos que em novembro de 2020 matou a mãe à facada , foi declarado inimputável por uma perícia psiquiátrica e vai escapar a uma pena de cadeia por homicídio qualificado, que poderia chegar aos 25 anos.O relatório desta perícia foi junto ao processo este domingo e esta segunda feira tanto o Ministério Público como a defesa de Lucas Paulo pediram o internamento compulsivo do jovem nas alegações finais, no tribunal de Almada.A leitura do acórdão foi agendada para 22 de outubro.