Estado de saúde do bombeiro ferido com um disparo em Nelas agravou-se

O estado de saúde do bombeiro atingido por um tiro de caçadeira na zona da barriga, durante um incêndio em Nelas, agravou-se nas últimas horas. O homem, que está internado nos cuidados intensivos, voltou ao bloco operatório para mais uma operação, no hospital de Viseu.Esta é a terceira vez que o homem é intervencionado. Durante umas das operações já lhe foi retirada uma parte do intestino.O bombeiro está em estado grave a lutar pela vida. As próximas horas podem ser decisivas.O outro bombeiro de Canas de Senhorim internado está fora de perigo.