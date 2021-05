Um estafeta de entrega de comida, de 32 anos, está, de acordo com amigos e colegas, em coma induzido no Hospital Garcia de Orta, em Almada, após ter sido esmurrado no queixo e ter caído inanimado num desentendimento com um cliente domingo à noite, no Fogueteiro, concelho do Seixal. O agressor, de 34 anos, foi identificado pela PSP, que esta segunda-feira foi de novo chamada ao local devido a uma concentração de estafetas à porta do agressor.