A Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite exige ação ao Governo para “resolver a situação do investimento” em infraestruturas: “Meios de docagem, modernização de oficinas e ferramentas e equipamentos”.Os trabalhadores afirmam que “o momento é de emergência” e, sem o investimento, “o estaleiro não aguenta mais” e deixará a “construção, reparação e manutenção dos navios da Marinha Portuguesa”. Apela ao Governo para que aposte na indústria naval e que o Alfeite deixe de “ser tratado como uma repartição”, onde a “cativação de verbas cria problemas orçamentais”.