Trinta e cinco meses após a primeira docagem do ‘Arpão’ no Arsenal do Alfeite, para uma revisão intermédia que custaria 28 milhões de euros e deveria ter sido feita em 18 meses, o submarino da Marinha saiu finalmente, há uma semana, para a base naval. Pelo meio, além de atrasos do estaleiro, teve de sair da doca seca porque as Finanças cativaram o dinheiro e o espaço foi necessário para outro navio.