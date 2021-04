Estrangeiro lava em Portugal milhões de euros sacados a empresas na internet

Um nigeriano de 50 anos, a residir na Europa de Leste, usou um passaporte verdadeiro e seis falsificados para abrir 50 contas bancárias em Portugal, usadas para lavar dinheiro desviado de empresas estrangeiras alvo de crimes informáticos.



Foi detido em flagrante, dentro de um banco, pela Unidade de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, após o alerta para movimentos suspeitos ter sido comunicado à Unidade de Informação Financeira.





Será de uma rede que terá conseguido milhões de euros através dos golpes de CEO Fraud (fazer-se passar por executivos para levar empresas a transferências indevidas), phishing (sacar dados confidenciais) ou ransomware (bloquear acessos até ao pagamento de resgate).Através de onze identidades falsas abriu empresas e outras contas no estrangeiro, para fazer circular o dinheiro do crime. Já foram contabilizados 200 mil euros em apenas quatro contas. "Será a ponta do iceberg" e estima-se que a investigação apure que o valor real chegue aos milhões. Foi-lhe apreendido material que o liga a crimes cometidos noutros países.Ficou em prisão preventiva.