Estudante espanca professor na escola no Porto

Agressões ocorreram depois de o aluno ter sido chamado à atenção.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

Um aluno, de 12 anos, da Escola Francisco Torrinha, na cidade do Porto, agrediu um professor, de 63 anos, a soco e a pontapé. O caso ocorreu no passado dia 29 de março, no decorrer de uma aula e depois de o estudante ter sido chamado à atenção pelo docente por ter partido uma lâmpada com uma bola. O Ministério Público está a investigar o caso.



O aluno, que frequenta o 6º ano, entrou na sala de aula a brincar com a bola e acabou por partir uma lâmpada. O professor pediu a uma funcionária para varrer os pedaços de vidro, e disse ao aluno que provavelmente teria de pagar os estragos. O menor disse que não pagava e, apesar de saber que era proibido, ligou para o pai. Depois da chamada, o docente tirou-lhe a bola.



O aluno não gostou e tentou chegar à mesma. Como não conseguiu, empurrou o professor de Educação Visual e Educação Cívica e, de seguida, desferiu-lhe murros e pontapés.



O caso está a ser investigado. "A matéria em referência deu origem a um inquérito tutelar educativo no Ministério Público do Juízo de Família e Menores do Porto", referiu a Procuradoria-Geral da Republica.